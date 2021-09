Mike Singer & seine Freundin: Wer gestand zuerst seine Liebe?

Freshclip - Celebrity German

30.08.2021 16:09 Uhr

Gemunkelt wurde über diese Liebe schon lange, offiziell ist sie aber erst seit Kurzem. Auf Instagram gaben Ex-DSDS-Juror Mike Singer und seine Freundin Sophie Marstatt nun allerdings süße Einblicke in ihre Beziehung. Was Fans in einem niedlichen TikTok nun über die beiden erfuhren und wer zuerst „Ich liebe dich“ sagte? Das verraten wir im Video.

Gemunkelt wurde über diese Liebe schon lange, offiziell ist sie aber erst seit Kurzem. Auf Instagram gaben Ex-DSDS-Juror Mike Singer und seine Freundin Sophie Marstatt nun allerdings süße Einblicke in ihre Beziehung. Was Fans in einem niedlichen TikTok nun über die beiden erfuhren und wer zuerst „Ich liebe dich“ sagte? Das verraten wir im Video.