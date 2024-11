Nach seiner Niederlage gegen Jake Paul enthüllt Box-Legende Mike Tyson ein schockierendes Detail: Ein Magengeschwür brachte ihn im Juni in akute Lebensgefahr. Acht Bluttransfusionen retteten sein Leben.

Die Box-Legende Mike Tyson (58) hat nur einen Tag nach seiner Comeback-Niederlage gegen Jake Paul (27) auf der Social-Media-Plattform X ein erschütterndes Statement veröffentlicht. "Im Juni wäre ich beinahe gestorben", gestand der ehemalige Schwergewichts-Champion. Er musste mit insgesamt acht Bluttransfusionen gerettet werden.

Der Anfang seiner gesundheitlichen Krise ereignete sich Ende Mai während eines Fluges von Miami nach Los Angeles. Etwa 30 Minuten vor der Landung wurde Tyson schwindlig und übel. Ein Magengeschwür zwang die Crew, für den Box-Champion noch an Bord medizinische Hilfe anzufordern, hieß es damals. Der ursprünglich für den 20. Juli 2024 geplante und in der Box-Szene höchst umstrittene Kampf gegen Paul musste daraufhin verschoben werden.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.

I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.

To…

— Mike Tyson (@MikeTyson) November 16, 2024