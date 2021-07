Mike Tyson: Gastspiel in Modespektakel-Film von Roberto Cavalli

Mike Tyson: Gastspiel in Modespektakel von Roberto Cavalli

20.07.2021 21:00 Uhr

Mike Tyson ist das Gesicht der neuen Robert-Cavalli-Herrenkollektion für Frühjahr/Sommer 2022.

Die Boxlegende spielt in dem Film die Hauptrolle, um darin die erste Kollektion der Modemarke mit Fausto Puglisi an der Spitze zu präsentieren.

Das Tommaso Ottomano-Visual zeigt dabei die von Andy Warhol inspirierten Designs mit einschließlich auffälligen Animal-Prints mit dem Thema des amerikanischen Traumes.

Huldigung für Mike Tyson

Puglisi erklärte in einem Statement: „Mike Tyson ist eine der letzten lebenden Pop-Ikonen und nicht nur ein Box-Champion, sondern auch ein stilvoller Mann mit einem sehr persönlichen und exzentrischen Geschmack. Aber mehr als der unangefochtene Boxmeister und die amerikanische Ikone ist seine persönliche Geschichte auch eine Geschichte des Überlebens, des Kampfes und der Widerstandsfähigkeit. Er verkörpert Amerika sowohl im American Dream als auch in all seinen Möglichkeiten, aber auch in seiner Umkehrung.“

Mehrere Looks

Tyson erscheint in dem Film u.a. in einer Robe mit Zebramuster, auf deren Rücken sein Nachname zu bewundern ist.

Und in einem gemeinsamen Interview mit dem Designer für „GQ“ verriet Tyson, dass er sich beim Tragen von Pink bereit zu einem Kampf fühlen würde. (Bang)