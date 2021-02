Mila Kunis: Rolle in neuem Netflix-Film

23.02.2021 18:50 Uhr

Gute Nachrichten für alle Fans von Mila Kunis. Die Schauspielerin wird in der Netflix-Verfilmung des Romans "Luckiest Girl Alive" mit von der Partie sein.

Die „Bad Moms“-Darstellerin spielt laut der Seite „Deadline“ die Hauptrolle in dem kommenden Streifen, den sie auch über Orchard Farm Productions produzieren wird.

„The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“-Regisseur Mike Barker wird bei dem Thriller „Luckiest Girl Alive“ das Steuer übernehmen, während Autorin Jessica Knoll das Drehbuch nach ihrem eigenen gleichnamigen Roman von 2015 adaptiert.

Davon handelt der Film

Die Handlung folgt Ani FaNelli (Mila Kunis), einer scharfzüngigen New Yorkerin, die alles zu haben scheint: einen begehrten Posten bei einem Hochglanzmagazin, die neueste Designerkleidung und einen Traummann, den sie bald heiraten will. Doch als der Regisseur einer Verbrechensdokumentation sie auffordert, ihre Seite des schockierenden Vorfalls zu erzählen, der sich ereignete, als sie ein Teenager an der renommierten Bradley School war, ist Ani gezwungen, sich mit einer dunklen Wahrheit zu konfrontieren – und diese droht ihr akribisch aufgebautes Leben wie ein Kartenhaus zusammenfallen zu lassen.

Zuletzt war die 37-jährige Schauspielerin an der Seite von Allison Janney in dem düsteren Comedy-Drama ‚Breaking News in Yuba County‘ als Nancy zu sehen. (Bang/KT)