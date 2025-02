Stars Miles Teller: Er schwärmt von seinem ‚The Gorge‘-Co-Star Anya Taylor-Joy

Miles Teller- The Gorge - World Premiere - epk - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2025, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass die Dreharbeiten zu dem neuen Film keinesfalls ein Kinderspiel, sondern vielmehr eine echte Herausforderung gewesen seien.

Miles Teller bewies bereits in Filmen wie ‚Top Gun: Maverick‘, ‚Bleed for This‘ oder ‚Whiplash‘ immer wieder seine Vielseitigkeit.

Nun ist der Schauspieler in ‚The Gorge‘ zu sehen, dem neuen Action-Thriller auf AppleTV+.

In einem Gespräch mit ‚Bang‘ offenbarte Teller jetzt, dass die Dreharbeiten zu dem neuen Film keinesfalls ein Kinderspiel, sondern vielmehr eine echte Herausforderung gewesen seien: „Es war kein Sprint, sondern ein Marathon. Wir wurden monatelang körperlich gefordert.“ Besonders fasziniert sei Miles dabei von seinem Co-Star Anya Taylor-Joy gewesen, wie er gegenüber ‚Bang‘ zugab: „Anya ist einfach so interessant. Sobald sie auf der Leinwand erscheint, muss sie eigentlich nichts sagen, und du bist trotzdem fasziniert.“ Der Star schwärmte zudem darüber, dass er mit der Schauspielerin schon zu „Beginn dieses Projekts befreundet“ war und er sie seit „mehreren Jahren“ kannte, weshalb zwischen ihnen eine Vertrautheit am Set geherrscht habe. Nach dem Ende der Dreharbeiten seien die beiden noch bessere Freunde gewesen, die wissen, dass sie „immer für einander da sind.“