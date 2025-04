Film Miles Teller: Rolle in ‚Winter Games‘

Miles Teller- The Gorge - World Premiere - epk - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2025, 11:00 Uhr

Der Star wird eine Rolle in Paramount Pictures' 'Winter Games' übernehmen.

Miles Teller wird die Hauptrolle in Paramount Pictures‘ ‚Winter Games‘ übernehmen.

Paul Downs Colaizzo wird bei dem Film über die Olympischen Winterspiele, der sich derzeit in der Entwicklung befindet, nach einem Drehbuch von ihm und Pat Cunnane Regie führen. Insider haben ‚Deadline‘ berichtet, dass ‚Top Gun: Maverick‘-Darsteller Teller an dem Projekt beteiligt ist, das er neben Tim und Trevor White auch produzieren wird. Der Film erzählt die Geschichte des enormen Drucks, der auf den Teilnehmern der Olympischen Winterspiele lastet, und konzentriert sich auf zwei Hauptfiguren – eine „sich selbst sabotierende Eishockey-Legende“ und einen „ständig übersehenen Skifahrer“. Die Charaktere werden inmitten ihres Strebens nach olympischem Gold „zwischen Romantik und Erlösung im olympischen Dorf“ navigieren.

Teller ist kein Unbekannter in der Zusammenarbeit mit Paramount Pictures, da er bereits 2022 in ‚Top Gun: Maverick‘ an der Seite von Tom Cruise, Glen Powell, Jennifer Connelly und dem verstorbenen Val Kilmer, gespielt hat. Bei ‚Winter Games‘ wird Teller auch wieder mit den Produzenten Tim und Trevor White und dem Drehbuchautor Cunnane zusammenarbeiten, nachdem sie sich für die romantische Komödie ‚Eternity‘ zusammengetan haben, in der auch Elizabeth Olsen und Callum Turner mit von der Partie sind.

Teller steht ein arbeitsreiches Jahr 2025 bevor, nachdem im Februar bekannt wurde, dass er und Casey Affleck in dem Fahndungsthriller ‚Wild Game‘ mitspielen werden, bei dem der Oscar-nominierte Drehbuchautor Jason Hall Regie führt und das Drehbuch schreibt.