Miley Cyrus: Alles über das neue Video „Mother’s Daughter“ mit ihrer Mutti

Miley Cyrus hat heute das Musikvideo für ihre neue Single „Mother’s Daughter“ von ihrem kürzlich veröffentlichten Album „She Is Coming“ veröffentlicht. Der Track hat seit der Veröffentlichung weltweit 44 Millionen Streams erzielt. Und das Video kam schon am ersten Tag auf über 2 Mio. Views.

Im Video ist nicht nur „Geili Miley“ zurück, sondern es geht natürlich auch um Tiefsinniges. So lässt die Musikerin zum Beispiel auch verschiedene Darsteller auftauchen, die über das Finden von Kraft und Freiheit in einem selbst sprechen, darunter zum Beispiel Aaron Philip.

„Als schwarzes Mädchen in einem Rollstuhl, das zufällig auch transsexuell ist, möchte ich einfach nur ein gutes Leben führen und Gutes tun, was auch immer meine Bestrebungen sind, ungeachtet dessen, was dies angesichts der Unterdrückung bedeuten könnte. Ich identifiziere mich nicht als Aktivist oder bezeichne mich nicht als Aktivist, aber das liegt nur daran, dass es mich interessiert – und ich denke, jeder sollte das so sehen, ob Aktivist oder nicht. Ich kämpfe für meine Freiheit, indem ich ich selbst bin“.

„Beginn ihrer eigenen Rockstar-Ära“

Darsteller Amazon Ashley erklärte: „Manchmal fühle ich mich so hilflos und entmutigt, weil es in der Welt, in der wir leben, so viel Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Hass gibt…und jetzt, insbesondere unter unserer gegenwärtigen Regierung, wird dieses Dilemma verzehnfacht! Trotzdem glaube ich immer noch, dass es Hoffnung gibt! Wir leben in dunklen Zeiten, aber auch das wird vorübergehen! Ich bete, dass das Gute siegt und die Dunkelheit nicht siegt!“

„She Is Coming“ ist die erste von drei 6-Song-Alben, aus denen eine Kollektion mit dem Titel „She Is Miley Cyrus“ entstanden ist. Die Veröffentlichung von „Mother’s Daughter“ folgt auf Mileys grandiosem Headliner-Auftritt beim Glastonbury Festival an diesem Wochenende, der begeisterte Kritiken erhielt. Der „New Musical Express“ erklärte dazu, dies sei der „Beginn ihrer eigenen Rockstar-Ära“. Ach, was?!

Auftritte mit Papa und Mark Ronson

Während ihres Auftritt-Sets überraschte Miley mit Special Guests wie ihrem Vater Billy Ray Cyrus, Lil Nas X für den Song „Old Town Road“ und „Panini“ und Mark Ronson für ihren Hit „Nothing Breaks Like A Heart“ sowie mit einem Cover von Amy Winehouses „Back To Black“. Zusätzlich zu ihren Hits wie „Wrecking Ball“ und „We Can“ ‚t Stop“ sang die 26-Jährige alle sechs Tracks von „She Is Coming“. Das Pop-Rock-Set brachte Miley außerdem zum ersten Mal dazu, ihr Remake von Nine Inch Nails „On A Roll“ und „Head Like A Hole“ als ihre Black Mirror-Figur Ashley O mit einer lila Perücke zu performen.