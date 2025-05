Musik Miley Cyrus: Bei ihrer exklusiven ‚More To Lose‘-Performance waren einige ihrer Ex-Partner anwesend

Miley Cyrus in Paris 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2025, 16:00 Uhr

Der Star hat ihren neuen Song vor einigen ihrer 'Ex-Partner' mit einem Live-Auftritt präsentiert.

Die ‚Midnight Sky‘-Sängerin gab am Samstag (3. Mai) im Vorfeld der Met Gala in New York City einen privaten Auftritt im kleinen Rahmen, bei dem das Publikum die emotionale Ballade aus Cyrus‘ kommenden Album ‚Something Beautiful‘ live hören konnte.

Miley verkündete gegenüber dem Publikum: „Ich habe viele Menschen, die ich schon sehr lange kenne und liebe, in diesem Raum. Sogar ein paar meiner Ex-Partner.“ Zu Mileys Ex-Freunden gehören ihr Ex-Ehemann Liam Hemsworth, sowie Cody Simpson, Stella Maxwell, Nick Jonas, Kaitlynn Carter und Tyler. Es ist jedoch unklar, wer von ihren ehemaligen Partnern im Publikum war. ‚Something Beautiful‘ ist ein visuelles Album und wird am 30. Mai veröffentlicht werden. Der Film feiert seine Weltpremiere beim Tribeca Film Festival 2025 im Juni. Bisher konnten die Fans des Stars den Titeltrack des Albums, ‚Prelude‘, und Mileys neuen Song ‚End of the World‘, hören. Das Album enthält insgesamt 13 neue Songs, die alle von neuen Visuals begleitet werden, die eine „einzigartige Pop-Oper“ bilden.