Miley Cyrus: Die kürzesten Promi-Ehen (6)

„Bis dass der Tod uns scheidet” heißt es, doch für manchen Promi scheint die Ehe nicht gleich dem Bund fürs Leben. Sängerin Miley Cyrus (26) und Schauspieler Liam Hemsworth (29) haben sich, laut offizieller Pressemitteilung, am Wochenende getrennt und es daher mit ihrer nur 232 Tage kurzen Ehe auch in diese Reihe geschafft.

Die ersten Schmetterlinge im Bauch

Am Set zum Film „Mit dir an meiner Seite” lernten sich Miley und Liam 2009 kennen. Im November desselben Jahres bezeichnete die „Hannah Montana”-Darstellerin den Australier noch als „besten Freund”, obwohl es nachträglich hieß, die beiden seien schon seit Spätsommer des Jahres ein Paar gewesen.Im März 2010 wurde die Beziehung dann so richtig offiziell gemacht, mit einem Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich zu einem Oscars-Event.

Im August des Jahres kam es dann das erste Mal zu einer Trennung des Traumpaares. Grund dafür sollen unter anderem ihre unterschiedlichen Arbeitszeiten gewesen sein, durch die sie selten Zeit als Paar genießen konnten. Einen Monat später hatte man die zwei Turteltauben aber schon wieder zusammen gesehen. Für alle war klar: Miley und Liam sind abermals ein Paar!

Quelle: instagram.com

Doch im November 2010 erneut die schlechte Nachricht: Die beiden sollen eine wiederholte Beziehungspause eingelegt haben. Knapp ein halbes Jahr später versuchten sie einen neuen Anlauf, wollten es aber „ruhig angehen lassen und einfach die Anwesenheit des Anderen genießen”, wie es gegenüber der ‘Cosmopolitan’ hieß. Im Februar 2012 besuchen die beiden dann wieder als offizielles Paar diverse Oscar-Veranstaltungen und Liam plauderte in einem Interview mit „GQ”, wie über glücklich er mit Miley ist.

Im März kommen erstmals Gerüchte um eine Verlobung von Liam und Miley auf, die die „Younger Now”-interpretin via Social Media aber entkräften. Im Juni dann der große Knall: das Paar ist verlobt! Gegenüber dem ‘People Magazine’ sagte Miley damals: „Ich bin so glücklich, verlobt zu sein und freue mich auf ein glückliches Leben mit Liam.“

Quelle: instagram.com

Überraschendes Handzeichen

Die Jahre vergingen, Gerüchte um eine Auflösung der Verlobung und die erneute Trennung des Paares werden lauter. Im September entfolgt Miley Liam auf Twitter. Der Schauspieler wird mit Kollegin Eiza Gonzalez (29) gesehen. Miley bricht auf der Bühne zusammen, als sie ihren Hit „Wrecking Ball” performt. Im August 2014 ist die Sängerin dann mit Schauspieler Patrick Schwarzenegger (25) zusammen, im April gaben ’Piley’ ihre Trennung bekannt. Es gibt Gerüchte, dass Miley zwischenzeitlich Model Stella Maxwell (29) gedatet haben soll. Im Januar 2016 wird Miley dann wieder mit DEM Ring an DEM Finger gesehen.

Im Oktober 2016 bestätigt Miley das Comeback des Paares und die erneute Verlobung in der „The Ellen DeGeneres Show”. Die Monate vergingen mit wenigen Pärchen-Auftritten, dafür vielen Liebes-Postings auf Instagram. Im Juni 2018 löscht Miley plötzlich ALLE Fotos auf ihrem Instagram Account – Gerüchte über eine erneute Trennung werden laut. Zwei ganze Monate später endlich ein entwarnendes Foto auf Liams Instagram-Account.

Quelle: instagram.com

Während der schlimmen Waldbrände in Kalifornien brennt dann ihr gemeinsames Haus nieder – es folgen gegenseitige Liebeserklärungen auf Social Media. Am 23. Dezember 2018 fand dann ganz plötzlich die Hochzeit des Paares statt. Die letzten Monate tauchten dann ab und an Postings der Eheleute auf, Liebeserklärungen, gemeinsame Auftritte und Interviews. Liam sagte so beispielsweise gegenüber der ‘GQ Australia’, er wünsche sich „vielleicht 20 Kinder” mit Miley, aber „noch nicht jetzt”. Seine Gattin erklärte in einem Interview bei Ellen DeGeneres (61) hingegen im Juni 2019 wie sehr sie es hasse, als Ehefrau bezeichnet zu werden.

Schlussstrich

Am 10. August (Ortszeit) lud Miley dann ein Urlaubsfoto auf ihrem Instagram-Account hoch – ohne Liam und ohne ihren Ehering. Nur wenige Stunden später kommt die Meldung via ‘People Magazine’ von ihrer Pressestelle: „Liam und Miley haben vereinbart, sich zu diesem Zeitpunkt zu trennen. Sie entwickeln sich ständig weiter, verändern sich als Partner und Einzelpersonen und haben entschieden, dass dies das Beste ist, während sie sich beide auf sich selbst und ihre Karriere konzentrieren. Sie bleiben immer noch engagierte Eltern für all ihre Tiere […]. Bitte respektiere ihren Prozess und ihre Privatsphäre.“ Bisher hat sich Miley nur indirekt zu Trennung geäußert, von Liam hörte man dazu noch gar nichts.

