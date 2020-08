23.08.2020 17:29 Uhr

Miley Cyrus: Emotionale Abschiedsworte an ihre Großmutter

US-Sängerin Miley Cyrus trauert um ihre Großmutter, die mit 85 Jahren verstorben ist. In einem emotionalen Instagram-Post zollt sie ihrer "Mammie" Tribut.

Miley Cyrus (27, „Midnight Sky“) trauert um ihre geliebte Großmutter. Am Samstag (22. August) teilte die US-Sängerin in einem Instagram-Post mit, dass Loretta Jean Palmer Finley, genannt „Mammie“, die Mutter ihrer Mama Tish Cyrus (53), gestorben sei. Cyrus bezeichnet ihre verstorbene Großmutter als „Inspiration“ und das „ultimative Beispiel eines Lichts in einer dunklen Welt“.

„Ich werde dich für den Rest meines Lebens vermissen“

Neben einem herzerwärmenden Text zollt Cyrus ihrer „Mammie“ mit einer Reihe an Bildern und Videos Tribut. Die Sängerin schreibt: „Auch wenn du fort bist… NICHTS wird sich je ändern. Du wirst FÜR IMMER meine Inspiration und meine Modeikone bleiben.“ Weiter heißt es im Text: „Du bist mein Sonnenschein. Jeden Tag, wenn ich aufwache und diesen Feuerball am Himmel sehe, werde ich dein Gesicht sehen. Dann werde ich beten, um dem Himmel für die beste Großmutter, die ein Mädchen haben kann, zu danken. Ich werde dich für den Rest meines Lebens vermissen…“

Quelle: instagram.com

Ein Video zeigt „Mammie“ mit ihrer Enkeltochter auf dem roten Teppich, in einem anderen tanzen sie zusammen. „Ich werde deinen Geist bewahren, indem ich weiterhin Gutes für andere tue und sie so behandle, wie wir es uns alle wünschen. Mit einer unendlichen Menge derselben Güte, die du immer an den Tag gelegt hast. Wir werden uns jeden Tag, denn du nicht bei uns bist, nach dir sehnen…“

(ncz/spot)