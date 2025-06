Stars Miley Cyrus erinnert sich an ‚traumatisierenden‘ medizinischen Vorfall als Hannah Montana

Bang Showbiz | 07.06.2025, 11:43 Uhr

Miley Cyrus hatte während ihrer Zeit bei ‚Hannah Montana‘ einen „traumatisierenden“ medizinischen Zwischenfall.

Die 32-jährige Pop-Ikone erlangte weltweite Berühmtheit, als sie in den späten 2000er-Jahren für die Titelrolle der Musical-Sitcom Disney Channel gecastet wurde. Während einer landesweiten Tournee als fiktiver Popstar im Jahr 2007 wurde bei ihr allerdings Tachykardie, eine Beschleunigung des Pulses, diagnostiziert.

Im Podcast ‚Every Single Album‘ sagte sie: „Es war zu dieser Zeit so viel los, dass es so verschwommen wurde. Ich bezeichne es nicht als Trauma, denn in meinem wirklichen Leben gab es so viel mehr traumatische Dinge, die passiert sind, die real sind, aber ich denke, irgendwo bin ich traumatisiert.“ Damals habe Miley nicht gewusst, dass sie an Tachykardie litt, bis sie auf der Bühne plötzlich Herzrasen bekam.

Die ‚Easy Lover‘-Hitmacherin fügte hinzu, dass die Leute um sie herum damals dachten, es sei etwas so Simples wie „niedriger Blutzucker“. Es stellte sich aber heraus, dass sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang an der Krankheit gelitten hatte und anschließend auf der Bühne Monitore tragen musste. Sie sagte: „Alle sagten: ‚Du hast nur einen niedrigen Blutzucker, hier ist ein Cracker!‘ Und ich sagte: ‚Nein, ich sage dir, mein Herz schlägt in diesen verschiedenen Geschwindigkeiten und ich kann es nicht kontrollieren. Irgendetwas stimmt nicht!‘ Ich wurde zum Kinderarzt gebracht, weil ich ein Kind bin, und sie sagten: ‚Du wirst all diese Herzmonitore tragen, während du auftrittst.'“ Am Ende wurde Miley mit Herzgeräuschen, einer undichten Herzklappe und Tachykardie diagnostiziert.