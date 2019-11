Miley Cyrus feiert mit Cody Simpson ihren 27.

Miley Cyrus feierte ihren 27. Geburtstag mit dem neuen Mann an ihrer Seite. Die Sängerin verbrachte den gestrigen Samstag mit ihrem (angeblichen) Freund Cody Simpson und zusammen mit der Familie und engen Freunden.

Mileys ältere Schwester Brandi teilte auf Instagram eine Boomerang-Story, die Miley mit einer Krone auf dem Kopf zeigt, während sie die Kerzen auf ihrem Kuchen ausbläst. Auch ihr angeblich Liebster Cody nutzte Instagram, um ein Video von ihm und Miley mit dem Titel „Alles Gute zum Geburtstag Baby. Danke, dass du so bist“, zu veröffentlichen.

Cyrus hat sich gerade von einer Stimmbandoperation erholt. Kürzlich wurde gemunkelt, dass Miley und Cody sich getrennt hätten. Es sieht aber so aus, als ob das definitiv nicht der Fall ist. Schließlich will die Lady ja im Gespräch bleiben.

Mama Tish machte ihr die Haare

Natürlich postete auch die frisch gebackene 27-Jährige selbst ein Badezimmervideo in ihren eigenen Insta Stories. Darin zeigte sie, wie sie ihre langen blonden Locken für ihren großen Tag zurechtmachen ließ. Die Friseurin, die für den neuen Look verantwortlich ist, ist keine Geringere als Mileys Mutter Tish Cyrus, die in der Vergangenheit bei einigen Filmen ihrer Tochter als Produzentin mitwirkte.

„Geburtstagsfrisur von @tishcyrus # Make27PunkAgain“, schrieb sie mit einem Totenkopf und schwarzem Herzen.Die Kombination aus Hashtag und Emoji ist vermutlich als Anspielung auf den „27 Club“ gedacht, zu dem in diesem Alter verstorbene Stars wie Janis Joplin, Kurt Cobain und Amy Winehouse gehören.