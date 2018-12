Miley Cyrus hat heimlich geheiratet: Sind das die neusten Bilder?

Donnerstag, 27. Dezember 2018 07:58 Uhr

Haben sie? Haben sie nicht? Im Netz geisterten seit Tagen Gerüchte um eine heimliche Hochzeit von Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (28) herum. Auslöser dieser Spekulationen war ein Foto eines gemeinsamen Freundes der beiden, dass Miley und ihren Liam vor einer Hochzeitstorte zeigte.

Nun hat Miley beim Fotodienst Instagam drei Schwarz-Weiß-Bilder gepostet, die scheinbar ihre Hochzeit zeigen und somit die Gerüchte bestätigen dürften. Die romantischen Bilder zeigen das Paar eng umschlungen vor üppigen Blumengestecken und einem romantischen Kamin. Sie trägt ein helles Brautkleid. Er einen feinen Anzug.

Quelle: instagram.com

„10 Jahre später“

Ein Foto hat die „Party in the USA“-Sängerin mit den Datum 23.12.2018 kommentiert. Ein anderes mit den Worten „10 Jahre später“, was – wenn man 1 + 1 zusammenzählt – auf das Hochzeitsdatum und den Zeitpunkt ihres Kennenlernens anspielt. Auf Hochzeitsglückwünsche reagierte Miley mit zahlreichen Herzchen-Emojis.

Quelle: instagram.com