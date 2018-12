Miley Cyrus: Hochzeitsbilder mit ihren Eltern

Freitag, 28. Dezember 2018 09:26 Uhr

Am 23. Dezember haben Miley Cyrus und Liam Hemsworth in einer heimlichen Zeremonie in Tennessee geheiratet und nach und nach tauchen Bilder von ihrer Hochzeitsfeier auf.

Nachdem Miley und Liam selbst schon Bilder gepostet haben, zog nun ihre Mutter Tish Cyrus nach und lud ziemlich stolz Bilder mit der wunderschönen Braut hoch. Dazu schrieb sie: „Das macht mein Herz glücklich“.

Quelle: instagram.com

Die Eltern tragen legere Kleidung

Auf dem ersten Bild ist Miley mit ihrer Mutter Tish und ihrem Vater Billy Ray zu sehen. Hier ist auch deutlich zu erkennen, dass die Braut für ihren Hochzeitslook ein schlichtes Styling gewählt hatte. Kaum Make-Up, wenig Schmuck und das Haar natürlich gestyled.

Quelle: instagram.com

Ihre Eltern haben sich für schwarze Outfits entschieden, Billy Ray trägt Sakko und legere Jeans. Auch Mama Tish sieht ähnlich aus. Das passt zum gemütlichen Motto der Feier, auch Bräutigam Liam hatte zu seinem klassischen Anzug weiße Sneaker an.