12.01.2021 22:30 Uhr

Miley Cyrus: Ihr Ex Cody Simpson ist wieder verliebt

Alli Simpson ist begeistert, dass ihr Bruder Cody Simpson wieder glücklich ist, nachdem er und Miley Cyurs sich vergangenen Sommer getrennt hatten.

Das 22-jährige Model war begeistert, dass sein älterer Bruder Cody Simpson nach der Trennung von Miley im August mit seiner neuen Freundin Marloes Stevens an die Öffentlichkeit ging.

„Super schön“

Im Gespräch mit der australischen Zeitung „The Daily Telegraph“ enthüllte Alli über die neue Frau an der Seite ihres Bruders: „Sie ist super schön und so ein fürsorglicher Mensch, also ist es schön, sie beide so glücklich zu sehen. Es ist wirklich schön.“

Miley Cyrus enthüllte im vergangenen Jahr auf Instagram, dass sie ihre Beziehung mit dem 24-jährigen Sänger nach 10 Monaten Beziehung beendet hatte.

So begeistert tat Miley Cyrus

Damals sagte sie: „Im Moment können zwei Hälften kein Ganzes ergeben, und wir arbeiten jeder für sich nur an uns selbst, um die Menschen zu werden, die wir sein wollen. Wie jeder andere in diesem Alter entscheiden wir gerade, wer wir mit unserem Leben sein wollen, was wir mit unserem Leben machen wollen. Also, macht kein Drama draus, wenn wir nächste Woche zusammen abhängen und Pizza essen gehen. Wir sind seit 10 Jahren befreundet und wir werden es auch weiterhin sein. Macht es einfach nicht zu etwas, das es nicht ist.”

Auch Insider waren sich damals sicher, dass es kein „böses Blut“ zwischen den beiden gegeben habe und sie sich einfach auf sich selbst konzentrieren wollten. (Bang)