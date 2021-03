Miley Cyrus: Ist dieser Brite ihr Neuer?

27.03.2021 21:15 Uhr

Miley Cyrus im Party-Modus - und im Verknalltsein-Modus! Während eines sehr ausgelassenen Abends mit Freundinnen, soll die Sängerin anscheinend ziemlich heftig mit dem Musiker "YungBlud" geflirtet haben.

Die „Midnight Sky“-Sängerin wurde vergangene Woche bei einem Besuch im legendären Rainbow Room in West Hollywood gesichtet – nachdem sie eigentlich kürzlich öffentlich gesagt hatte, sie sei wieder trocken. Die Schnappschüsse zeigen sie allerdings trinkend an der Bar und schamlos mit dem, ganz in rot gekleideten, britischen Sänger, flirtend.

Sie knabberte an seinen Fingern

Miley und Yungblud, der zuvor mit Sänger Halsey zusammen waren, scheinen die Beziehungsgerüchte sogar regelrecht bestätigen zu wollen. Er legte nämlich später in einer privaten Ecke der Bar seine Beine über ihre, sie biss ihn spielerisch und er steckte sogar seine Finger in ihren Mund.

Die 28-Jährige wirkte selbstbewusst und sexy in ihrem Rocker-Chic-Look. Die Sängerin trug ein Crop-Top und zerrissene Jeans, ihre blonden Haare waren wild verwuschelt und das Ganze komplettierte sie mit verführerischen Smokey-Eyes.

Kichern und fummeln in der Ecke

Yungblud – der eigentlich Dominic Richard Harrison heißt – passt mit seinen charakteristischen roten Locken, seiner zweifarbigen Jacke und einer glänzenden schwarzen PVC-Hose, die mit Ketten geschmückt war, schon mal ganz gut zu der Musikerin.

Irgendwann im Laufe des Abends zog der 23-Jährige Miley für ein „Einzelgespräch“ zur Seite um dann mit ihr auf Fummel-Kurs zu gehen. Die beiden konnten gar nicht mehr die Finger voneinander lassen, streichelten sich gegenseitig durch die Haare kicherten und berührten sich, bevor sie sich dann sogar fast küssten.

Bekannt für Song aus „Tote Mädchen lügen nicht“

Yungblod verließ mit 16 Jahren die Schule um für seine angestrebte Musik-Karriere nach London zu gehen. Ab 2017 wurde er allmählich bekannter, denn für die zweite Staffel der erfolgreichen Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ nahm er den Soundtrack-Song „Falling Skies“ mit Charlotte Lawrence auf. Über sich selbst sagt, dass er ein sozial bewusster Künstler sei, der keine Angst davor habe, genreübergreifende Protestsongs zu veröffentlichen.

Er spielt mit seiner Sexualität

Außerdem macht er auch keinen Hehl daraus, in Sachen Sexualität herumzuexperimentieren. Im Interview mit dem „Billboard“-Magazin sagte er einmal: „Ich bin nach London gekommen, um befreit zu werden, um meine Nägel zu lackieren, um Sex mit einem Typen zu versuchen, um alles zu versuchen, um meine Fantasien zu erfüllen und um herauszufinden, wer ich bin.“