Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Offizielles Ehe-Aus!

Es handelt sich hier um kein Gerücht, Pressesprecher der Sängerin haben es offiziell bestätigt: Liam Hemsworth (29) und Miley Cyrus (26) haben sich nach weniger als einem Jahr Ehe voneinander getrennt.

Nach vielen gemeinsamen Jahren, Trennungen und Wiedervereinigungen, beenden Miley Cyrus und Liam Hemsworth nun endgültig ihre Beziehung, Das Paar hatte erst im Dezember 2018 den Bund fürs Leben geschlossen. Jetzt, nur acht Monate später, liegt die Liebe in Scherben.

Ein Sprecher aus Mileys Team bestätigte die Trennung in einem Statement gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Liam und Miley haben sich geeinigt, sich zu trennen. Als sich immer weiter entwickelnde Partner und Individuen haben sie entschlossen, dass es aktuell das Beste ist, sich jeweils auf sich und ihre Karrieren zu fokussieren. Sie bleiben liebevolle, gemeinsame Eltern für all ihre gemeinsamen Haustiere, auch in dieser nicht-gemeinsamen Zeit.“

Miley doch lesbisch?

Die ersten Gerüchte zu einer Trennung flammten gestern auf, nachdem die Sängerin ein Bild ohne Ehering von sich auf Instagram postete. Nun stellt sich natürlich die Frage, was der Grund für das schnelle Ehe-Aus war? Steht Miley Cyrus doch auf Frauen?

Noch Stunden vor dem offiziellen Ehe-Aus vergnügte sich die „Mother’s Daughter“-Künstlerin mit einer anderen Frau! Die Website „ETOnline“ veröffentlichte Bilder auf denen man Miley in enger Umarmung, kuschelnd und sich küssend mit der Bloggerin Caitlynn Carter (30) sieht. Die Frauen verbringen aktuell einen gemeinsamen Urlaub in Italien.

Wer ist Miley´s Neue?

Kaitlynn Carter, die erst letzte Woche ihre Trennung von Caitlyn Jenners (69) Sohn Brody (35) bekanntgab, ist in den USA keine Unbekannte. Die 30-Jährige betreibt die Make-up-Marke Selfé, betreibt den Fashion-Blog „Hey, Miss Carter“ und gehört außerdem zur Besetzung von „The Hills: New Beginnings“.

