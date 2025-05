Musik Miley Cyrus: Mit ihrer neuen ‚More to Lose‘-Single will sie keiner Perfektion ‚hinterherjagen‘

Miley Cyrus verriet, dass sie mit ihrer neuen Single ‚More to Lose‘ nicht der „Perfektion hinterherjagen“ wolle.

Die 32-jährige Sängerin hat am Freitag (9. Mai) ihren Track ‚More to Lose‘ veröffentlicht, der das zweite Lied auf ihrem neuen Album ‚Something Beautiful‘ ist.

Miley erklärte, dass sie ihren neuen Songs unbedingt in einer einzigen Aufnahme aufnehmen wollte, damit er emotional und bedeutungsvoll klingen würde. Die Künstlerin verriet in einem Video-Interview auf ihrem Account auf Instagram: „Ich habe am Ende meine Harmonien und Adlibs hinzugefügt, aber eigentlich ist es ein Song, der eher eine Geschichte erzählt, und ich möchte nie, dass diese unterbrochen oder übertrieben wird oder Perfektion hinterherjagt.“ Die Musikerin teilte zudem einen Ausschnitt aus ihrem Video, in dem sie in einem langen Glitzerkleid zu sehen ist und singt. Den Social-Media-Beitrag betitelte die Prominente mit dem Songtext ihres neuen Liedes. Cyrus hatte ihre neue Single am vergangenen Wochenende live bei einem privaten Event im Vorfeld der Met Gala in New York City präsentiert, bei dem, wie sie erwähnte, einige ihrer „Ex-Freunde“ anwesend waren.