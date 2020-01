Miley Cyrus mit ’nem Joint in der Hand: „Deswegen lädt mich keiner mehr ein“

Miley Cyrus behauptet, sie werde nicht mehr zu Award Shows eingeladen. Könnte stimmen. Die ‚Wrecking Ball‘-Interpretin war am 26. Januar zur Verwunderung vieler nicht auf den Grammy Awards in Los Angeles anwesend.

Die Skandalnudel warf nun die Vermutung in den Raum, dass sie absichtlich nicht zu dem Event eingeladen worden sei, weil sie bei den ‚MTV EMAs‘ im Jahr 2013 augenscheinlich Marihuana auf der Bühne geraucht hatte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Miley Cyrus (@mileycyrus) am Jan 27, 2020 um 2:50 PST

Hier raucht sie einen Joint

Auf Instagram teilte Miley gerade einen älteren Clip von sich selbst, auf dem zu sehen ist, wie sie sich auf der Bühne einen Joint anzündete. Sie kommentierte das Video mit den Worten: „Und wir wundern uns noch, warum ich nicht mehr zu Award Shows eingeladen werde.“

In dem Clip ist zu sehen, wie die 27-Jährige ihre Grammys entgegennimmt und dann einen Joint aus ihrer Tasche zieht, den sie während ihrer Dankesrede raucht. Obwohl die ‚Malibu‘-Sängerin seit diesem Auftritt weiterhin an Veranstaltungen teilnahm, und 2015 sogar die EMAs moderierte, drücken viele ihrer Star-Kollegen ihre Unterstützung aus. Lisa Rinna aus ‚The Real Housewives of Beverly Hill‘ kommentierte beispielsweise: „Ich würde dich zu meiner Show einladen, wenn ich eine veranstalten würde.“