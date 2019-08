Miley Cyrus präsentiert ihr neues Tattoo

Miley Cyrus präsentierte bei den MTV Video Music Awards ein neues Tattoo. Die 26-jährige Sängerin trat zum ersten Mal seit der Trennung von Liam Hemsworth öffentlich bei einem Event auf und präsentierte dort den neuen Körperschmuck, der ihren linken Bizeps ziert.

Das Motiv: Zeilen aus dem Pixies-Song ‚The Thing‘. „My head was feeling scared, but my heart was feeling free“ (Deutsch: „Mein Herz hatte Angst, aber mein Herz fühlte sich frei“) ist auf der Haut des Stars zu lesen, dessen Noch-Ehemann vergangene Woche die Scheidung einreichte, nur sieben Monate, nachdem die beiden den Bund der Ehe schlossen.

Das erste Mal

Es ist das zweite Mal in diesem Monat, dass Cyrus sich tätowieren ließ, nachdem sie sich kürzlich ein künstlerisches Motiv des House of Visconti und das Symbol der italientischen Stadt Mailand auf den Unterarm stechen ließ.

Tattoo-Künstler Dr. Woo schrieb neben ein Foto des Werkes seiner Klientin auf Instagram: „Coole alte Skulptur, die @mileycyrus in Italien entdeckte hideawayatsuitex #slimneedle“ Bei der Zeremonie im Prudential Center in New Jersey selbst trug Miley am Montag (26. August) ein kleines schwarzes Kleid und performte ihren neuen Song ‚Slide Away‘ zum ersten Mal live.