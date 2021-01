08.01.2021 21:49 Uhr

Miley Cyrus schenkt ihrer Schwester witzigen Ratschlag zum Geburtstag

Noah Cyrus feiert ihren 21. Geburtstag. Von Schwester Miley Cyrus bekommt sie einen witzigen, aber wohl auch ernst gemeinten Ratschlag spendiert.

Miley Cyrus (28, „Wrecking Ball“) gratuliert ihrer jüngeren Schwester Noah Cyrus (21, „July“) mit einem sowohl liebevollen als auch witzigen Post zum Geburtstag. Die Sängerin veröffentlichte bei Instagram zwei Schnappschüsse, die die beiden Schwestern kurz nach Noahs Geburt zeigen. Sichtlich stolz hält die damals siebenjährige Miley ihr Geschwisterchen im Arm und grinst in die Kamera. 21 Jahre später gratuliert sie der „lebenden Legende“ zu ihrem Ehrentag.

„Ich liebe dich, kleine Schwester, die zur großen Schwester wurde“, schreibt Cyrus zu den Fotos. „An dem Tag, als du geboren wurdest, hätte ich nie gedacht, dass eines Tages die Rollen vertauscht sein würden und du diejenige sein würdest, die sich um mich kümmert.“ Schwester Noah habe die heute 28-Jährige stets „dazu gebracht, die schwierigen, aber richtigen Entscheidungen zu treffen“. Es sei an der Zeit, einen weisen Rat zurückzugeben: „Werde nicht annähernd so betrunken wie ich“, appelliert die Sängerin an das Geburtstagskind. „Ich habe praktisch meine eigene Party verpasst, weil ich die Nacht über der Kloschüssel verbrachte.“

