Miley Cyrus trauert um Oma: „Du wirst für immer meine Modeikone sein“

23.08.2020 21:52 Uhr

Miley Cyrus' Großmutter Loretta Finley ist im Alter von 85 Jahren verstorben, wie die Sängerin am Wochenende enthüllte.

Die 27-jährige Popsängerin – die sich Anfang diesen Jahres von Schauspieler Liam Hemsworth scheiden ließ – hat erst kürzlich darauf bestanden, dass sie eine „sehr logische Person“ sei, die sich nicht von Emotionen leiten lasse. Doch nun muss die Sängerin diesen schweren Schicksalsschlag verkraften.

In einer rührenden Hommage, die Bilder und Videos ihrer geliebten Oma enthält, schreibt sie: „Auch wenn du weg bist … NICHTS hat oder wird sich jemals ändern. Du wirst für immer meine Inspirations- und Modeikone sein“.

I will keep your spirit here by continuing to do good for others and treating them the way we all desire to be treated. With an infinite amount of the same gentle kindness you displayed daily. We will ache everyday you are not with us….

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2020