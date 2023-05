Zu ihrem Erfolg steht sie bescheiden Miley Cyrus über Nummer-1-Erfolg: „Alles ist saisonal“

21.05.2023, 12:47 Uhr

Die Popsängerin schätzt ihre Zukunft in der Musikindustrie ganz nüchtern ein.

Miley Cyrus glaubt, dass ihr Erfolg flüchtig ist.

„Endless Summer Vacation“ ist ihr achtes Album

Das achte Album der Popsängerin, „Endless Summer Vacation“, enthielt die Hitsingle „Flowers“, die eine Reihe von Streaming-Rekorden aufstellte und sich acht Wochen lang auf Platz eins der US-Billboard-Charts hielt. Auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien wurde „Flowers“ zum Nummer-1-Hit.

Zu ihrem Erfolg steht sie bescheiden

Trotz des grandiosen Erfolgs ihrer Single zeigt sich die 30-Jährige im Gespräch mit dem „Vogue“-Magazin sehr bescheiden. Sie wisse, dass ihr Erfolg nicht für immer anhalten werde. „Ich bin nüchtern. Ich trinke nicht. Aber ich feiere. Es war etwa ein Uhr morgens und Lil Nas X kam in den Club und stellte mir eine sehr interessante Frage: „Bist du besorgt darüber, wie erfolgreich „Flowers“ ist? Ich sagte: „Nein. Ich bin jetzt vielleicht die Nummer 1, aber die Nummer 2 ist auf dem Weg.“ Alles ist saisonal“, schildert Miley.

„Ich mag es nicht, groß zu bleiben.“

Dass sie von den Medien derzeit in den Himmel gelobt wird, blendet die „Wrecking Ball“-Interpretin einfach aus. „Viele Schlagzeilen lauten: „Das ist Mileys Moment.“ Und ich sage: „Das ist genau das, was es ist. Es ist ein Moment. Und er wird vorbei sein““, erklärt sie. „Das ist nicht pessimistisch. Das ist ehrlich und das ist okay für mich. Ich ziehe es sogar vor. Ich mag es nicht, groß zu bleiben.“