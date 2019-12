Miley Cyrus und Cody Simpson gründen eigene Band

Nach ihrer Stimmband-OP hat Miley Cyrus schon wieder Großes vor. Ihr Lover, Jungspund Cody Simpson, widmete ihr sogar schon ein Liebeslied. Jetzt sollen die beiden eine richtige Band gegründet haben.

Seit der Trennung von ihrem Gatten Liam Hemsworth (29) hatte sie eine Liebelei mit Kaitlynn Carter angefangen, doch Miley machte nach kurzer Zeit Schluss. Seit ein Anfang Oktober bandelt sie nun mit Cody Simpson an. Der australische Sänger scheint Hals über Kopf in die „We Can’t Stop“ – Sängerin verliebt zu sein, da er ihr ein süßen Song namens „golden thing“ widmete. Ihre wilde Romanze zeigen sie auch gern im Netz.

Es scheint sogar so gut zwischen den beiden Interpreten zu laufen, dass sie sich nun auch musikalisch vereinen wollen.

Quelle: instagram.com

Neues Rock-Album ?

Cody Simpson deutete Anfang des Monats in einem Interview mit dem amerikanischen Nachrichtenportal „E!News“ an, dass er beabsichtige mit seiner angeblichen Liebhaberin Miley (27) zusammenzuarbeiten. Auf die Frage, ob es möglich wäre, dass er mit Miley Cyrus etwas aufnehmen würde, sagte der 22-Jährige: „Ja definitiv. Wir arbeiten dran. Wir schreiben all diese Songs und dann sehen wir, welcher für wen Sinn macht. Es wird toll werden. Es wird ein richtiges Rock-Album werden. Mit viel Gitarre“. Der australische Sänger und einstige Teenkieschwarm war bisher eher für seine soften Pop-Songs wie „Pretty Brown Eyes“ (2013) bekannt. Miley landete mit „Party in The USA“ und „Wrecking Ball“ große Pop-Hits. Rock wäre es für beide Interpreten eine neue Musikrichtung. Ob das funktioniert?

Das wird sich zeigen. Gespannt sein darf man auf jeden Fall. Die Firma der Sängerin „Smiley Miley Inc.“ hat jetzt erste Schritte eingeleitet und sich die Rechte für einen Bandnamen besorgt, wie die Boulevardwebseite „TMZ“ am Dienstag, den 17. Dezember berichtete.

„Bandit & Bardot“ soll die Band heißen und die Zeichen stehen gut, dass Cody Simpson (22) mit von der Partie ist. Der passende Instagram-Account der Band folgte nämlich bis vor Kurzem noch ausschließlich zwei Personen: Miley und Cody. Das klingt schon sehr verdächtig! Wann die Musik zu erwarten ist, gab noch keiner der Turteltauben an.

Egal ob gleich ein ganzes Album oder nur vereinzelte Songs, von Miley und ihrem Liebhaber ist bestimmt noch einiges zu hören.