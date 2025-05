Musik Miley Cyrus: Veröffentlichung ihres neuen Albums ‚Something Beautiful‘

Miley Cyrus - May 2025 - Avalon - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2025, 16:00 Uhr

Der Star hat ihr sehr persönliches neues Album herausgebracht.

Miley Cyrus hat ihr sehr persönliches neues Album ‚Something Beautiful‘ herausgebracht.

Die ‚Flowers‘-Künstlerin singt auf ihrem neunten Studioalbum über die Themen Liebe, Verlust und Heilung.

Miley hatte ihren emotionalen Song ‚More to Lose‘ vor Kurzem vor einigen ihrer Ex-Partner gespielt. Es war jedoch nicht bekannt, welche der ehemaligen Partner von Cyrus alle im Publikum waren, zu denen Mileys Ex-Mann Liam Hemsworth, Cody Simpson, Stella Maxwell, Nick Jonas und Kaitlynn Carter, zählen. ‚Something Beautiful‘ ist ein visuelles Album, dessen dazugehöriger Film im Juni 2025 beim Tribeca Film Festival seine Weltpremiere feiern wird. Das neue Album der Musikerin enthält insgesamt 13 Songs, die alle von Visuals begleitet werden, die als eine „einzigartige Pop-Oper“ beschrieben wurden. Nach der Veröffentlichung des Titeltracks ‚Something Beautiful‘ kündigte Cyrus an, dass das Album eine „weitere mutige künstlerische Entwicklung“ in ihrer Karriere markieren würde. Auf dem Account auf Instagram von Miley wurde damals verkündet: „Diese Ära markiert eine weitere mutige künstlerische Entwicklung für Miley, die Musik und Film zu einem immersiven Erlebnis verbindet. ‚Something Beautiful‘ ist ab jetzt auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.“