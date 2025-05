Musik Miley Cyrus verspricht experimentellen Nachfolger von ‚Something Beautiful‘

Miley Cyrus at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2025, 17:00 Uhr

Miley Cyrus hat schon jetzt einen „extrem experimentellen“ Nachfolger von ‚Something Beautiful‘ angekündigt.

Die 32-jährige Sängerin wird am Freitag (30. Mai) ihr neuntes Studioalbum veröffentlichen. Sie blickt aber bereits auf die nächste Platte, da sie mit der Arbeit an ihrer 10. LP beginnt.

Wie das Magazin ‚Rolling Stone‘ berichtete, gab Miley den Fans bei einer Veranstaltung im Hollywood-Hotel Chateau Marmont einen Hinweis darauf, was kommen wird. Sie sagte der kleinen Menge: „Mein nächstes Album wird extrem experimentell sein, also viel Spaß damit. ‚Something Beautiful‘ ist nur die Vorspeise.“

Auf dem Fan-Event spielte Miley einige neue Tracks wie ‚Easy Lover‘, ‚End of the World‘ und ‚More To Lose‘ sowie ihren Hit ‚Flowers‘ aus dem Jahr 2023. Sie verwöhnte die Fans sogar mit ihrem alten Teenie-Hit ‚The Climb‘ aus ‚Hannah Montana: The Movie‘ aus dem Jahr 2009.

‚Something Beautiful‘ – ein visuelles Album – soll am 30. Mai herauskommen, während der Film im Juni auf dem Tribeca Film Festival 2025 seine Weltpremiere feiern wird. Bisher haben die Fans eine Handvoll der 13 neuen Songs aus der Sammlung gehört, die alle von neuen Visuals begleitet werden, die als „einzigartige Pop-Oper“ beschrieben wurden. Nach der Veröffentlichung des Titelsongs ‚Something Beautiful‘ verriet Miley, dass das Album „eine weitere mutige künstlerische Evolution“ in ihrer Karriere markiere.