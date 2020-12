19.12.2020 23:45 Uhr

Miley Cyrus will Dreier mit Shawn Mendes & Camila Cabello

Wie bitte? Skandalnudel Miley Cyrus schlug den Traumpaar Shawn Mendes und Camila Cabelle auf Instagram einen flotten Dreier an!

Miley Cyrus (28) ist echt ´ne Marke. Die Sängerin fühlt sich offensichtlich zu dem Superstar-Pärchen Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23) hingezogen. Sie kommentierte ein Video von ihnen mit einem sehr anzüglichen Kommentar.

Wäre das sexy Paar denn an einem Techtelmechtel interessiert?

Angebot nach Cover

Doch zurück zum Anfang. Die Idee für einen Dreier kam Miley Cyrus bei einem Video von Shawn und Camila auf TikTok, in dem sie einen alten Song von ihr coverten. Sie sangen gemeinsam den Song „The Climb“ vom “Hannah Montana: The Movie”-Soundtrack aus dem Jahr 2009.

Der ehemalige Disney-Star kommentierte das Cover mit den Worten: „Lasst uns einen Dreier haben.“

Harmonisches Trio statt flotter Dreier

Natürlich machte Miley Cyrus nur Spaß. Sie schrieb weiter: „Einen dreistimmigen Chor natürlich Shawn. Du schmutziger Junge.“ Die Musikerin und Shawn Mendes sind seit Langem gute Freunde. Sie performten bei den Grammys 2019 gemeinsam seinen Hit“ In My Blood“.

Nur Facetime-Sex während Corona

Selbst wenn der Witz anderes gemeint gewesen wäre. würde die Corona-Epidemie den Stars einen Strich durch die Rechnung machen. Miley Cyrus will nämlich unter keinen Umständen an COVID-19 erkranken, weswegen sie seit Monaten komplett auch traditionellen Sex verzichtet.

Im Interview mit „The Howard Stern Show“ sagte sie: “

„Ich mache sehr viel FaceTime-Sex – es ist der sicherste Sex. Ich will auf keinen Fall Covid-19 bekommen. Ich werde definitiv nichts tun, was mich selbst oder die Menschen in meinem Umfeld in Gefahr bringt. Es ist total daneben, in der aktuellen Lage nicht die richtigen Vorkehrungen zu treffen, um sich gegenseitig zu schützen.“

Lieber zurück ins Kinderzimmer

Shawn Mendes scheint aktuell auch gänzlich andere Dinge im Kopf zu habe als wilde Liebesabenteuer. Der Sänger freut sich wie ein Schneekönig auf die Weihnachtstage mit seiner Familie in Kanada.

Er und Camilla werden die Feiertage in seiner Heimatstadt Pickering verbringen. Statt Villa heißt es dann Kinderzimmer. Im Interview mit dem „People“-Magazin plauderte er aus:

„Wir werden die Quarantäne im Haus meiner Eltern verbringen – zurück in meinem Kinderzimmer. Und wir werden mit meiner engsten Familie feiern. Ich habe mich schon lange nicht mehr so sehr auf etwas gefreut – ich zähle wirklich die Minuten.“