Miley Cyrus zeigt sich nackt auf Instagram!

Miley Cyrus liebt nackte Tatsachen. Während sie sich in ihrer Ehe mit Liam Hemsworth eher zugeknöpft gezeigt hat, entdeckt sie jetzt nach der Trennung ihre freizügige Seite wieder. Sehr zur Freude ihrer Fans…

Miley Cyrus (27) macht sich gerne nackig – und zwar nicht nur privat. Deshalb hat die Sängerin auch kein Problem damit, heiße Grüße an ihre 115 Millionen Follower zu schicken – und zwar splitterfasernackt! Gleich vier verführerische Selfies gibt es in Mileys Instagram-Story zu sehen. Am Körper nur ein Hauch von Nichts – in Form von Lidschatten und Lippenstift.

Roter Schmollmund und Glitzer-Lidschatten

Für die sexy Schnappschüsse posiert Miley liegend und in verführerischer Pose, außer rotem Lippenstift und goldenem Glitzer-Lidschatten trägt sie nichts am Leib. Ihre blonden Mähne trägt sie mit einem roten Haargummi zu einem lockeren unordentlichen Zopf zusammen gebunden. Sie postete direkt vier der sexy Fotos hintereinander in ihre Instagram-Story. Zu den nackten Tatsachen gab‘s noch jede Menge Küsschen. Auf den Fotos platzierte Miley nämlich Glitzer-Kuss Emojis mit der Überschrift „bisous“, was französisch ist und für „Kuss“ steht.

Von der Disney-Prinzessin zur Sexbombe

Das einstige Teenie-Idol zeigte sich nicht immer so freizügig. Seit ihrem Serienende als „Hannah Montana“ änderte sie ihr Image um 180 Grad. Sie durchlebt eine komplette Typ-Veränderung. Angefangen mit der Umwandlung ihrer langen Mähne zu einer frechen blonden Kurzhaarfrisur. Auch ihr Make-Up veränderte sich, früher trug sie Lidschatten sowie Lipgloss in dezenten Nude-Tönen. Heute liebt sie rote Lippen und ein dunkles sexy Cat-Eye Make Up.

Vor allem bei ihren Auftritten zeigte sich die Blondine irgendwann gerne in knappen Show-Outfits. Ganz anders als früher betonte sie ihre weibliche Kurven und scherte sich nicht darum, was andere von ihr denken könnten. Auch musikalisch hat die 27-Jährige seit ihrem Ende als Disney-Prinzessin andere Wege eingeschlagen. Das Video zu ihrem Song „Wrecking Ball“ schockte ihre Fans. Darin räkelte sich Miley vollkommen nackt lasziv auf einer Abrissbirne. Von dem einstigen Teenie-Idol war nun wirklich nichts mehr zu sehen.

Die Ehe hat Miley Cyrus brav gemacht

Ihre wilde Party-Zeit nahm 2016 aber erst einmal ein Ende, als sie nach einer längeren Trennung wieder mit ihrem Ex Liam Hemsworth (30) anbandelte. Es machte den Anschein, als wäre er der Grund für ihren Wandel zurück zu einem eher „normalen“ und angezogenen Leben gewesen. Auf einmal zeigte sich das eins verrückte Partygirl wieder von ihrer braven und züchtigen Seite. Es wurde sehr schnell sehr ruhig um die 27-Jährige. Keine halbnackten Auftritte oder Videos, in denen die Sängerin vor all ihren Fans Marihuana konsumiert. Das einstige Teenie-Idol wollte für ihren Liebsten wohl etwas ruhiger werden und ihm die perfekte Freundin und Hausfrau sein. Als die beiden sich dann auch noch feierlich das Jawort gaben, schien die Idylle perfekt.

Freizügig nach Ehe-Aus: Miley ist glücklicher Single

Doch das Glück sollte nicht ewig halten. Nur acht Monate nach ihrer Hochzeit im kleinen Kreise, folgte das überraschende Ehe-Aus im Sommer 2019. Doch Miley hat seitdem anscheinend nicht nur den Ehering abgelegt, sondern auch wieder so einige Klamotten. Denn seit sie wieder Single ist, scheint sie die Lust an der alten Freizügigkeit wieder gewonnen zu haben. Seit dem Liebes-Aus turtelte die Sängerin mit Instagram-Beauty Kaitlynn Carter und war anschließend mit dem australischen Musiker Cody Simpson liiert. Doch auch diese Liebe scheiterte nach gerade mal zehn Monaten. Aber in Freundschaft. Und so verriet Miley erst letzte Woche in einem Radio-Interview, dass sie froh ist, dass die Ehe hinter ihr liegt – wie auch alle anderen Lebes-Wirrungen. Gerade eben genießt sie ihr Leben als Single – in vollen Zügen. Das heißt wohl: Mit allen Sinnen und wieder weniger Klamotte am Leib!