Nach 35 Jahren Milhouse-Sprecherin Pamela Hayden verlässt Kult-Serie „Die Simpsons“

Pamela Haydens Stimme ist vor allem als die Stimme von Milhouse aus "Die Simpsons" bekannt. (dr/spot)

SpotOn News | 21.11.2024, 09:53 Uhr

Die Synchronsprecherin Pamela Hayden, die unter anderem den Figuren Milhouse, Jimbo und weiteren "Die Simpsons"-Charakteren ihre Stimme leiht, verlässt nach 35 Jahren die Serie. Die TV-Show verliert damit eines ihrer dienstältesten Mitglieder.

Nach über dreieinhalb Jahrzehnten heißt es Abschied nehmen: Pamela Hayden (70), eine der dienstältesten Sprecherinnen der Serie "Die Simpsons", wird die Show verlassen. Wie sie selbst via Reel auf dem offiziellen "Simpsons"-Instagram-Account bekannt gab, ist die Halloween-Folge "Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes" ihr letzter Auftritt. Diese wird am Sonntag, dem 24. November 2024, in den USA im TV-Sender Fox und tags darauf beim Streamingdienst Hulu ausgestrahlt.

Hayden war seit der allerersten Episode im Jahr 1989 Teil der Serie und lieh zahlreichen beliebten Figuren ihre Stimme. Zu ihren bekanntesten Rollen gehören Bart Simpsons bester Freund Milhouse Van Houten, der Schulschläger Jimbo Jones sowie Rod Flanders, der Sohn des überfrommen Nachbarn Ned Flanders. Insgesamt war die Schauspielerin in 694 Episoden zu hören.

"Die Menschen kommen auf mich zu und zitieren Milhouse-Sprüche", erinnerte sich Hayden in dem Video zu ihrem Abschied. "Alle sagen immer, was für ein Nerd er ist. Aber was ich an Milhouse liebe, ist, dass er immer wieder aufsteht, auch wenn er hinfällt. Ich liebe den kleinen Kerl."

Pamela Hayden: Ein Leben für die Simpsons

In einem älteren Interview, das ebenfalls in ihrem Abschiedsvideo zu sehen ist, bezeichnete Hayden ihre Arbeit bei den "Simpsons" als "den großartigsten Job der Welt". Neben der Serie war sie auch im "Simpsons"-Kinofilm von 2007 sowie in verschiedenen Videospielen zu hören. Fox wird nun nach neuen Sprechern für ihre Charaktere suchen, heißt es weiter. "Die Simpsons" läuft derzeit in der 36. Staffel und ist damit die am längsten laufende Primetime-Serie der US-Fernsehgeschichte.

Bei den "Simpsons" ist es üblich – wie im Übrigen bei den meisten US-Comicserien auch -, dass nur wenige Sprecher für viele Stimmen verantwortlich sind. So spricht zum Beispiel Dan Castellaneta (67) neben Hauptfigur Homer Simpson auch Grampa Simpson, Barney Gumble, Krusty der Clown, Bürgermeister Quimby und viele andere mehr. Im Deutschen ist dieses Prozedere weniger gebräuchlich. So übernahm zum Beispiel die Milhouse-Rolle von Hayden Sprecherin Michaela Amler, Rod Flanders wird hingegen seit Staffel 16 von Beate Pfeiffer gesprochen.