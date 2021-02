Milli Vanilli-Biopic kommt: Gelingt Brett Ratner das Regie-Comeback?

20.02.2021 18:05 Uhr

Regisseur Brett Ratner soll wieder an seinem Milli-Vanilli-Biopic arbeiten. Es wäre seine erste Spielfilm-Regiearbeit seit 2014.

US-Regisseur Brett Ratner (51, „X-Men: Der letzte Widerstand“) strebt ein Regie-Comeback mit seinem langjährigen Herzensprojekt, einem Biopic über das Pop-Duo Milli Vanilli, an. Das meldet „Deadline“. Es wäre Ratners erste Spielfilm-Regiearbeit seit „Hercules“ (2014) mit Dwayne Johnson (48) in der Titelrolle.

Im November 2017 hatten sieben Schauspielerinnen, darunter Olivia Munn (40, „Magic Mike“) und Natasha Henstridge (46, „Bounce – Eine Chance für die Liebe“), Brett Ratner via „Los Angeles Times“ der sexuellen Nötigung und Belästigung beschuldigt. Daraufhin hatte sich die Produktionsfirma Warner Bros. von ihm getrennt. Ratner hatte die Vorwürfe stets bestritten.

Skandal-Duo Milli Vanilli

Brett Ratner ist seit über einem Jahrzehnt an dem unbetitelten Milli-Vanilli-Biopic beteiligt. Der Film soll alle Hits des von Frank Farian (Boney M.) produziertes Discopop-Duos Fab Morvan (54) und Rob Pilatus (1965-1998) enthalten. Milli Vanilli feierten in den späten 1980ern und frühen 1990ern große Erfolge. Als bekannt wurde, dass die beiden ihre Songs gar nicht selbst gesungen hatten, war der Skandal perfekt.

Rob Pilatus starb am 3. April 1998 im Alter von 34 Jahren nach einer Überdosis an Alkohol und anderen Drogen in einem Hotel.

