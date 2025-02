Sie habe ein paar Dinge verpasst Millie Bobby Brown: Das ist die Kehrseite ihres frühen Ruhms

12.02.2025

Millie Bobby Brown spricht in der amerikanischen "Vanity Fair" darüber, wie isoliert ihre Kindheit an einem Filmset war und warum ihr Leben auf der Farm nichts für Zartbesaitete ist.

Sie war erst elf Jahre alt, als sie für die Erfolgsserie "Stranger Things" vor der Kamera stand: Millie Bobby Brown (20) verrät in der neuen Ausgabe der "Vanity Fair", dass das Erwachsenwerden als Serienheldin ihre "sozialen Fähigkeiten" beeinflusst hat und gibt zu: "Ich habe nicht viele Freunde".

Die Schauspielerin offenbart in dem US-Magazin, dessen Cover mit ihrem Konterfei sie stolz auf Instagram postete, dass die Dreharbeiten in einem derart jungen Alter sie daran gehindert haben, sich sozial zu entwickeln, da sie als Seriendarsteller von anderen Kindern distanziert waren durch Privatunterricht am Set. Noch isolierter lebte sie, als die Pandemie im Jahr 2020 ausbrach.

"Ich habe nicht viele Freunde, weil ich so bin", verrät Brown. "Ich bin nicht zur Schule gegangen, also habe ich nicht die besten sozialen Fähigkeiten, wenn es um Menschen in meinem Alter und Freundschaften geht. Ich kämpfe ziemlich viel damit. Ich habe ein paar Dinge verpasst. Aber ich arbeite diese Dinge durch."

Neues Leben zwischen Pferdeäpfeln und dreckigen Kühen

Millie Bobby Brown lebt mit ihrem 22-jährigen Ehemann Jacob Hurley Bongiovi, Sohn von Jon Bon Jovi (62), zurückgezogen und abseits des medialen Rummels auf einer Farm. "Ich mache das nicht wegen der Ästhetik", sagt sie. "Ich mache es, weil ich es liebe. Es gibt vielleicht ein paar trad wives [eine TikTok-Bewegung, die sich das Leben als traditionelle Hausfrau aus den Fünfzigern zurückwünscht, Anm. der Red.] da draußen, die es tun, weil es heilsam erscheint, aber das ist es nicht. Wenn du nicht gerade Pferdescheiße aufsammelst oder eine Kuh mit deinen bloßen Händen wäschst, dann ist dieses Leben nicht für dich gemacht. Überhaupt nicht."

Die Dreharbeiten zur lang erwarteten fünften und letzten Staffel von "Stranger Things" endeten im Dezember und Millie Bobby Brown verrät, wie es war, dieses Kapitel zu schließen. "Ich war am Set und dachte: 'Nun, ich habe noch einen Tag übrig.' Und ich fing an zu weinen. Ich weine eigentlich nicht gerne bei der Arbeit. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber ich versuche, super stark zu bleiben. Ich fühlte mich so unwohl… und mir sind die Tränen gekommen."

Die finale Staffel soll noch in diesem Jahr auf Netflix erscheinen. Einen genauen Starttermin gibt es bislang allerdings nicht.