Millie Bobby Brown gewinnt dem Coronavirus was Positives ab

Millie Bobby Brown versucht der Corona-Krise etwas Positives abzugewinnen. Auf ihrem Instagram-Profil postete die ‚Stranger Things‚-Darstellerin gerade ein Foto mit ihren Hunden und schrieb dazu eine bewegende Botschaft.

„Dies ist die perfekte Zeit, um mit unseren Familien und flauschigen Freunden zusammen zu sein. Selbstisolation ist sehr wichtig. Soziale Distanzierung ist sehr wichtig. Schützen wir die Menschen, die unsere Geschichte geschaffen haben. Bleibt in Sicherheit und ich sende meine Liebe“, so die 16-Jährige zu dem Beitrag.

Quelle: instagram.com

Das sagen die Nutzer

Während sich die meisten über die Einschränkungen, die die Pandemie mit sich bringt beschweren, versucht die Schauspielerin also das Beste daraus zu machen. Vielleicht sollten sich die Nutzer daran ein Vorbild nehmen. Wann sonst hat man auch so viel Zeit mit seinen Liebsten. Das sehen auch die Follower so, die der Teenagerin in den Kommentaren alles Gute für die kommenden Wochen wünschen.