"Stranger Things"-Star auf Instagram Millie Bobby Brown: Schrilles Video zum 21. Geburtstag

Ließ sich kurz vor ihrem 21. Geburtstag überraschend die Haare blondieren: Millie Bobby Brown. (tj/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 19:36 Uhr

Frisch blondiert und bestens gelaunt feierte "Stranger Things"-Superstar Millie Bobby Brown ihren 21. Geburtstag auf Instagram. Ihr Ehemann Jake Bongiovi gratulierte mit einem stolzen Pärchen-Selfie.

Im Alter von gerade einmal zwölf Jahren wurde Millie Bobby Brown (21) mit ihrer Rolle der Eleven (auf Deutsch: Elfi) in der Netflix-Serie "Stranger Things" weltberühmt. An ihrem gestrigen 21. Geburtstag präsentierte sich die mittlerweile zu einer erwachsenen Frau herangewachsene US-Schauspielerin bestens gelaunt und mit platinblonder Mähne in einem Video auf Instagram.

Video News

"My stupid Birthday"

In dem mit Musik des Pop-Duos Aly & AJ unterlegten Clip sieht man den Hollywood-Star mit geflochtenen Fischgrätenzöpfen vor einer herzförmigen Geburtstagstorte sitzen. Im nächsten Moment wird ihr von jemandem eine coole Sonnenbrille auf die Nase gesetzt, dann eine goldene Kerze in den Mund gesteckt und angezündet.

Nachdem sie diese in der Torte versenkt hat, singt sie eine Zeile des quietschfröhlichen Songs mit: "Except for the fact it was birthday, my stupid birthday", oder auf Deutsch: "Abgesehen davon, dass ich Geburtstag hatte, meinen blöden Geburtstag". Das Ganze kommentierte sie mit den knappen Worten "Vielen Dank für die Glückwünsche, Hallo 21".

Auch ihr Ehemann Jake Bongiovi (22), der Sohn des US-Rockstars John Bon Jovi (62), feierte ihren Ehrentag mit einem Post auf Instagram, setzte dabei jedoch vor allem auf klassische Pärchen-Romantik. Auf dem geposteten Selfie sieht man das Model aus berühmten Hause mit seiner leicht bekleideten Gattin vor einem Spiegel posieren, dazu gab es den liebevollen Kommentar: "Fröhlichen 21., Baby. Ich liebe dich so sehr".