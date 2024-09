Beauty & Fashion Millie Bobby Brown: Veröffentlichung ihrer Brillenkollektion bei Specsavers

Millie Bobby Brown - Florence By Mills Specsavers Launch - PR Handout - Specsavers - Sept 3rd 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2024, 16:00 Uhr

Die Darstellerin hat sich mit dem Unternehmen zusammengetan, um die neue Brillenkollektion herauszubringen.

Millie Bobby Brown hat sich mit Specsavers zusammengetan, um die neue Brillenkollektion ‚Florence by Mills‘ herauszubringen.

Der Hersteller von Brillen gab seine neue Partnerschaft mit der 20-jährigen britischen Schauspielerin bekannt, die die Kollektion für das Label kreierte.

Die neuen Brillen sind exklusiv bei Specsavers erhältlich und umfassen 12 Modelle, von denen Specsavers verkündete, dass jedes Produkt „vom Selbstliebe-Ethos der Beauty-Marke“ und „Millies eigenem authentischen Stil“ inspiriert wurde. In einer Ankündigung der kommenden Produkte am Dienstag (3. September) verriet die Firma in einem Statement: „Die Kollektion ist stark von der Natur beeinflusst und bietet vom Ozean inspirierte Wellen, Kurven und organische Bügelformen, die mit Kristallfarben ergänzt werden. Die Kollektion kombiniert matte und hochglänzende Texturen und umfasst Facetten und Kristalle mit milchigen Acetaten und aufmunternden Pastelltönen. Jedes Modell verkörpert perfekt die Leidenschaft der Beauty-Marke für Selbstausdruck, mit femininen, farbenfrohen, alltagstauglichen Designs, die eine verspielte Ergänzung für jede Garderobe sind und dafür sorgen, dass sich die Kunden in allem, was sie tragen, wohl, süß und selbstbewusst fühlen.“ Und auch Millie verriet: „’Florence by Mills‘ ist ein großes Herzensprojekt von mir – bei unserer Marke dreht sich alles um Selbstvertrauen, Inklusivität und Selbstliebe, daher waren wir begeistert, mit Specsavers zusammenarbeiten zu können, um eine Kollektion zu entwerfen und zu kreieren, die unser Ethos so perfekt einfängt.“