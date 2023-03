Sie ließ sich inspirieren Mimi Webb: DIESER britische Mega-Star ist ihr größtes Idol!

Mimi Webb - Brit Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.03.2023, 12:00 Uhr

Mimi Webb enthüllte, dass sie sich von Dua Lipas Aufstieg zu einem weltweiten Pop-Phänomen inspirieren ließ.

Die 22-jährige „Red Flags“-Hitmacherin spiegelt den Aufstieg des 27-jährigen Superstars wider, nachdem sie als die erste britische Künstlerin seit Dua zwei Singles in den Top 15 der britischen offiziellen Single-Charts hat, bevor sie ihr Album herausbrachte.

„Ich habe mich sehr davon inspirieren lassen“

In einem Gespräch gegenüber „Billboard“ verriet die Künstlerin über die „Don’t Start Now“-Hitmacherin: „Ich habe mich sehr davon inspirieren lassen, wie sie die Schritte gemacht und von Grund auf alles neu aufbaute, wie sie die kleinen Konzerte für die großen Arenen vorbereitet hat.“ Die mit einem BRIT Award nominierte Lipa erklärte zuvor, wie ihr Job als Verkäuferin sie auf das Leben in der Musikbranche vorbereitete. Und die „House on Fire“-Hitmacherin Webb schrieb ihren Aufstieg zum Ruhm der Video-Sharing-App TikTok zu.

Die Sängerin, die in der vergangenen Woche ihr Debütalbum „Amelia“ herausbrachte, erzählte: „TikTok war einfach eine so unglaubliche App, die man verwenden konnte, besonders während des Lockdowns. Ich erinnere mich daran, dass ich mir dachte: ‚Wie soll ich Musik veröffentlichen und die Leute erreichen?‘ […] TikTok ist einfach die perfekte App dafür gewesen.“