Beauty & Fashion Mindy Kaling: Als Mutter hat sie weniger Zeit für ihre Schönheitsroutine

Mindy Kaling - 2020 Vanity Fair Oscar Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2023, 16:00 Uhr

Mindy Kaling erzählte, dass sie, seitdem sie Mutter geworden ist, „weniger Zeit“ für ihre Schönheitsroutine habe.

Die 44-jährige Darstellerin zieht die fünfjährige Tochter Kit und den zweijährigen Spencer groß und verriet, dass sie heute eine „Sieben-Schritte-Routine“ habe, die die Verwendung eines Pulver-Peelings und Feuchtigkeitscremes beinhaltet.

Der Star erklärte zudem, dass ihr Teint seit den Geburten ihrer Kinder in einem „besseren“ Zustand sei. Die Prominente erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚Allure‘: „Ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, dass ich jetzt weniger Zeit habe, aber ich habe das Muster meines Abendrituals und meines Morgenrituals wirklich festgelegt. Ich verbringe nicht einmal viel Zeit damit, auch wenn ich einer Sieben-Schritte-Routine nachgehe. Denn was ich gerade skizziert habe, das sind viele Schritte, aber ich kann das jetzt einfach schnell machen. Ich glaube, dass meine Haut besser geworden ist, seitdem ich Kinder bekommen habe. Ich weiß nicht warum das so ist. Vielleicht einfach, weil ich mehr Dinge und kleine Tricks kenne, die ich vorher noch nicht kannte.“ Die ehemalige ‚The Office‘-Prominente, die die Identität des Vaters ihrer Kinder nicht preisgegeben hat, fügte hinzu, dass sie im Laufe ihrer Karriere Make-up als Mittel nutzen konnte, um sich besser in ihre Filmfigur hineinversetzen zu können.