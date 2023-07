Stars Mindy Kaling: Andere Auffassung von Schönheit

Mindy Kaling - 2020 Vanity Fair Oscar Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2023, 10:00 Uhr

Die Schauspielerin findet, dass Gesundheit und Beauty Hand in Hand gehen.

Mindy Kaling verrät, dass sie heute eine ganz andere Auffassung von Schönheit hat.

Die 44-jährige Schauspielerin hat eigenen Aussagen zufolge mit der Zeit gelernt, dass Schönheit und Gesundheit eng miteinander verbunden sind. Im Gespräch mit ‚Allure‘ erzählt der Star: „Ich glaube, meine Definition von Wohlbefinden und Schönheit hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. In meinen Zwanzigern war ich definitiv jemand, der dachte, dass Schönheit nichts mit Wellness zu tun hat und dass es bei Schönheit darum geht, den Blicken anderer Leute zu entsprechen und zu versuchen, ihnen gerecht zu werden. Außerdem war es für mich ein Mittel, um mich selbst auszudrücken.“

Die ‚The Mindy Project‘-Darstellerin fügt hinzu: „Aber jetzt, in meinem Alter, gibt es für mich keine Schönheit ohne Wohlbefinden. Wenn ich mich schlecht ernähre, wenn ich die falschen Produkte verwende, weil ich in Eile bin, wenn ich nicht darauf achte, die einzelnen Schritte zu tun… Vieles von dem, was mich gesund macht, ist in meinem Alter auch das, was mich schön macht. Ich glaube, das hängt jetzt sehr eng zusammen.“