Stars Minnie Driver übernimmt eine Rolle in ‚Emily in Paris‘

Minnie Driver - The Serpentine Gallery Summer Party 2024 - VIP Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2025, 18:00 Uhr

Die 55-jährige Schauspielerin wird demnächst in der Netflix-Serie zu sehen sein.

Minnie Driver wird demnächst in ‚Emily in Paris‘ zu sehen sein.

Die 55-jährige Schauspielerin hat in einem Social-Media-Post bekannt gegeben, dass sie zum Ensemble der beliebten Netflix-Serie stoßen wird. Auf Instagram schrieb Minnie: „Ich bin mehr als begeistert darüber, Teil dieses sensationellen Casts und der Show zu werden.“ In ihrem Beitrag verriet die britische Filmdarstellerin außerdem, dass sie Lily Collins – die in dem Format die Titelfigur verkörpert – bereits seit ihrem 11. Lebensjahr kennt. Minnie und Lily hatten sich ursprünglich bei den Aufnahmen zum Disney-Film ‚Tarzan‘ aus dem Jahr 1999 getroffen. Im Instagram-Post berichtet sie weiter: „Wusstet ihr, dass ich den süßen Engel namens Lily Collins bereits kenne, seit sie elf war? Denn, ihr Vater [Phil Collins]: Tarzan (irgendwie) und ich: Jane.“

Camille Razat hatte derweil im April bekanntgegeben, dass sie ‚Emily in Paris‘ in absehbarer Zeit verlassen werde. Neben eine Reihe von Schnappschüssen vom Set der Serie schrieb sie auf Instagram: „Nach einer unglaublichen Reise habe ich die Entscheidung getroffen, ‚Emily in Paris‘ den Rücken zu kehren. Es war wirklich eine wundervolle Erfahrung voller Wachstum, Kreativität und unvergesslichen Erinnerungen.“