Stars ‚Mir graut es davor‘: Anna Heiser gibt Umzugs-Update

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2025, 14:00 Uhr

Die 'Bauer sucht Frau'-Berühmtheit bereitet sich mit ihrer Familie auf den Umzug nach Polen vor.

Anna Heiser ist emsig mit Umzugsvorbereitungen beschäftigt.

Die ‚Bauer sucht Frau‘-Bekanntheit gab vor drei Monaten bekannt, dass sie und ihr Mann Gerald Heiser ihre Farm in Namibia verkaufen und nach Polen ziehen. Derzeit haben die TV-Stars also alle Hände voll zu tun – zumal sie den Umzug mit zwei kleinen Kindern organisieren müssen.

Auf Instagram gewährte die Influencerin ihren Followern nun einen ungeschönten Einblick in die stressigen Vorbereitungen. „Mir graut es zwar davor, aber wir müssen anfangen auszusortieren. Wir müssen entscheiden, was wir mit rübernehmen und was wir verkaufen“, erklärte sie.

Aller Anfang ist natürlich schwer – trotzdem ging Anna die herausfordernde Aufgabe an, das sogenannte Camping-Zimmer in ihrem Haus zu entrümpeln. „Geschafft. Das sind die Sachen aus diesem Zimmer, die wir mitnehmen. Der Rest wird verkauft“, verriet sie anschließend. Nach der Aufräumaktion blieben nur noch einige Kartons, Koffer und Bilder übrig. Letztere stammen von Anna Heiser selbst. „Also werden die jetzt auf dem Dachboden in Polen liegen, bis jemand sie endlich wegschmeißt“, scherzte sie.

Die Zweifach-Mama wanderte 2017 für ihren Partner nach Namibia aus. Nun freut sich das Paar darauf, in Annas Heimatland ein neues Kapitel zu beginnen. „Nach unzähligen Gesprächen, schlaflosen Nächten und vielen Emotionen fühlt es sich mittlerweile richtig an“, verkündete die 34-Jährige im Februar auf Instagram.