14.10.2020 17:07 Uhr

Miranda Kerr lobt Katy Perry: „Du bist unglaublich“

Miranda Kerr bewundert die neue Frau an der Seite ihres Ex-Mannes Orlando Bloom. Das Model findet Sängerin Katy Perry "unglaublich".

Das ist Patchwork vom Feinsten. Miranda Kerr (37) drückt via Social Media ihre Bewunderung für Sängerin Katy Perry (35, „Smile“) aus – die neue Frau an der Seite ihres Ex-Mannes Orlando Bloom (43, „Carnival Row“). Perry teilte auf ihrem offiziellen Instagram-Account mit, dass sie wieder für die US-Show „American Idol“ vor der Kamera steht. Erst Ende August brachte die Sängerin Töchterchen Daisy auf die Welt. Miranda Kerr schrieb dazu in den Kommentaren: „Oh mein Gott. Du bist unglaublich! Liebe dich“. Dahinter setzte das Model ein rotes Emoji-Herz.

Miranda Kerr und Orlando Bloom waren von 2010 bis 2013 verheiratet. Aus ihrer Ehe stammt Söhnchen Flynn (geb. 2011). Kerr hat im Jahr 2017 den Snapchat-Gründer Evan Spiegel (30) geheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Perry und Bloom führen seit 2016 eine On-Off-Beziehung, sind aber seit Februar 2019 verlobt. Töchterchen Daisy Dove Bloom krönte Ende August 2020 ihr Glück.

Quelle: instagram.com

