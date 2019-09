Miranda Kerr: Wegen ihr muss großes Firmen-Jubiläum verschoben werden

Miranda Kerr muss die 10. Geburtstagsfeier von ‚Kora Organics‘ verschieben. Das 36-jährige Model ist derzeit mit seinem dritten Kind schwanger. Der errechnete Geburtstermin überschneidet sich dabei mit den Jubiläumsfestlichkeiten der nachhaltigen Kosmetikmarke, weshalb Kerr die Party vorerst verschieben musste, wie sie gegenüber ‚Marie Claire Australia‘ verriet.

Laut Miranda ist ein Vorteil ihrer Produkte, dass ‚Kora‘ – zu dessen Fans Gwyneth Paltrow, Katy Perry und Kourtney Kardashian gezählt werden – nur zertifiziert ökologisch einwandfreie Inhaltsstoffe verwendet.

„Derzeit liebt unsere ganze Familie Sellerie-Saft“

Ein Sprecher der Marke erklärt: „Clean Beauty ist derzeit ein riesiger Trend. Das Ding bei sauberer Kosmetik ist jedoch, dass jedes Land, in dem Produkte hergestellt werden, entscheiden darf, was sauber ist und was nicht. Zertifiziert ökologisch bedeutet jedoch, dass man von einer unabhängigen Stelle geprüft wurde. Das unterscheidet ‚Kora Organics‘ vom Rest der Bewegung.”

Derweil verriet Miranda kürzlich, wie sie sich nicht nur von außen, sondern auch von innen gesund hält. Eine besondere Bedeutung hat dabei offenbar ein Sellerie-Saft am Morgen. „Derzeit liebt unsere ganze Familie Sellerie-Saft. Das ist das erste morgens auf leeren Magen“, verriet sie im Interview.

Auch die Frucht der in Mirandas Heimat Australien heimischen Noni-Pflanze hat in ihrer Familie Tradition: „Meine Großmutter zeigte mir Noni, als ich 13 war. Meine ganze Familie legt Wert auf Gesundheit und Wellness und Noni war etwas, das täglich genutzt wurde.“