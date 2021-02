02.02.2021 11:01 Uhr

Mirja du Mont hat schreckliche Krebs-Angst

Mirja du Mont verbindet traumatische Erinnerungen mit dem Thema Krebs. Die 45-Jährige war Teil der neuen VOX-Show "Showtime of my Life – Stars gegen den Krebs".

Darin machten 16 Promis auf die Vorsorge von Brust-, Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam und zogen sich im Fernsehen aus. Für Mirja du Mont erforderte die Teilnahme an der Sendung besonders viel Mut. 2014 erfuhr sie am Telefon, dass ihre Mutter an Brustkrebs erkrankt war.

Sie hatte Angst

„Den Tag werde ich niemals vergessen, als meine Mutter mich angerufen hat. Das ist der Moment, wo der Knüppel angeflogen kommt, man kriegt es auf den Kopf und denkt, das war’s jetzt“, enthüllt sie.

„Ich hatte solche Angst, meine Mutter zu verlieren.“ Die Krankheit zieht sich durch ihre ganze Familie: Auch Mirjas Großmutter wurde bereits mit Brustkrebs diagnostiziert.

Gutartiger Tumor

Bei der blonden Schönheit selbst wurde drei Jahre vor der Erkrankung ihrer Mutter ein Tumor in der Brust festgestellt – glücklicherweise erwies sich dieser als gutartig. Die Angst ist jedoch seitdem zu ihrem ständigen Begleiter geworden.

„Ich habe eine Angst- und Panikstörung entwickelt. Vorsorge ist für mich seit zwei Jahren ein ganz schlimmes Thema. Ich habe Angst davor, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen“, gesteht die Ex-Frau von Sky du Mont.

Großer Erfolg

Die VOX-Show am Montagabend konnte gute Quoten erzielen. Insgesamt verfolgten 1,80 Mio. Zuschauer die acht Promidamen bei ihrer intimen Reise – vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten bis hin zur großen Show-Performance vor Familie und Freunden. Das sind gute 7,4 Prozent Marktanteil der 14- bis 59-Jährigen und starke 8,8 Prozent (Zielgruppe 14-49) schalteten die erste Folge des Showhighlights ein. (Bang)