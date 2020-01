Mirja du Mont macht jetzt noch eine Ausbildung

Mirja du Mont (43) möchte noch einmal eine Ausbildung machen. In den letzten Jahren kannte man sie als Model, Schauspielerin, Society-Frau und Ex von Schauspieler Sky de Mont (72). Für das neue Jahr hat die schöne Blondine neue Pläne.

Mirja du Mont möchte eine Ausbildung zur Kosmetikerin absolvieren. Gegenüber RTL erzählt sie: „Meine ganzen Freunde sind im Beautybereich tätig, die eine macht Nägel, die andere macht Haare, die andere ist Make-Up-Artistin. Wir haben uns überlegt, so ein ganzes Haus aufzumachen.“

Nicht immer im Rampenlicht?

Eine Ausbildung zur Kosmetikerin kann bis zu drei Jahre dauern. Für das Model ist die Ausbildung aber auch ideal, um einen „normalen“ Job auszuüben, sie erklärt: „Immer im Rampenlicht stehen will man ja auch nicht. Man will ja auch irgendwann etwas handfestes machen und etwas, was man machen kann, wenn man 60 ist.“

Nach dem Abitur absolvierte Mirja eine Ausbildung zur veterinärmedizinisch-technische Assistentin und es folgte ein Studium der Psychologie an der Universität Hannover. Man kann ihr also nicht vorwerfen, noch nie etwas vernünftiges gemacht zu haben.