Mirja Du Mont über ihre Fehlgeburt: „Wir hatten sogar schon einen Namen“

Mirja Du Mont über ihre Fehlgeburt: "Wir hatten sogar schon einen Namen"

14.03.2021 10:23 Uhr

Mirja Du Mont hat eine Fehlgeburt erlitten.

Die 45-jährige Schauspielerin musste in den letzten Jahren so einiges wegstecken. Vor allem hatte die Blondine Angst davor, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass sie in einer Psychosomatischen Klinik vorübergehend leben musste.

Sie wollte es geheimhalten

Mirja du Mont dazu im Interview mit „Bams“: „Ich dachte, wenn das rauskommt, dann denken alle: ,Die du Mont sitzt in einer Psychoklinik, die hat einen an der Waffel!’ Dabei war diese Klinik, diese sechs Wochen Ruhe und Behandlung, mein Zufluchtsort. Wo sollte ich denn hin? Ich wusste ja gar nicht mehr, wie ich mein Leben auf die Reihe kriegen sollte. Meine Eltern waren so fertig, dass sie auch nur geweint haben. Ich habe zwei Kinder (14 und 19 Jahre alt, Anm. d. Red.), um die ich mich kümmern musste. Aber ich konnte mich nicht mal mehr um mich selbst kümmern. Mein klarer Verstand war ausgeschaltet. Da war nur noch Angst.“

Kinderwunsch hat sich erledigt

Eine Fehlgeburt im Juni 2019 habe dann noch einmal alles verschlimmert: „Das war schrecklich. Ich und mein Freund hatten dieses Baby nicht geplant, wir haben es einfach als Geschenk gesehen. Die Belohnung für die ganze Scheiße, durch die ich die Monate vorher gehen musste. Wir hatten sogar schon einen Namen, also zwei, je nach Geschlecht, ausgesucht.“

Heute habe sie aber keinen Kinderwunsch mehr: „Ich bin jetzt 45 geworden und ich hätte mich natürlich so sehr über mein Baby gefreut. Aber ich wollte eigentlich nie eine alte Mutter sein und würde das jetzt auch nicht mehr forcieren.“ (Bang)