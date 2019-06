Mischa Barton hätte gerne einen, der sie zum Lachen bringt

Freitag, 21. Juni 2019 23:12 Uhr

Mischa Barton will einen Mann, der sie zum Lachen bringt. Die 33-jährige Schauspielerin liebt Männer, die „abenteuerlustig“ sind und die sie vor allem zum Lachen bringen, aber letztendlich geht es ihr bei der Partnersuche darum, jemanden zu finden, der ihr „bester Freund“ ist.

Die einstige ‚O. C. California‘-Darstellerin sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Weißt du, ich liebe Männer, die mich zum Lachen bringen, abenteuerlustig sind, viel reisen und meine Karriere und mein Leben sehr gut verstehen. Ich denke, es ist wie bei jedem, du willst, dass dein bester Freund nach Hause kommt.”

Mischa hat sich außerdem der Besetzung der Reality-Show ‚The Hills: New Beginnings‘ angeschlossen und zugegeben, dass ihr Dating-Leben im Programm zu sehen sein wird. Sie verriet : „Ich meine, ja, da ist etwas davon dabei. Ihr müsst es anschauen, um es herauszufinden.“

Sie besucht Castings

Die ‚Don’t Fade Away‘-Darstellerin bestand jedoch darauf, dass ihr Mitwirken in der Reality-Serie nicht das Ende ihrer Schauspielkarriere bedeutet. „Du wirst es in der Serie sehen, ich gehe zu Vorsprechen. Und ich komme wieder raus und ich mache das, ich entwickle Sachen, ich bin mir nur nicht sicher, was es im Moment ist. Aber ja, ich bin definitiv noch im Spiel dafür“, erklärte die Britin.