Musik Perrie Edwards: TikTok zerstört die Musik-Industrie Perrie Edwards hat TikTok beschuldigt, die Musikindustrie zu „töten“. Die ehemalige Little Mix-Sängerin ist ein großer Fan der Social-Media-Plattform, hat sich aber darüber beklagt, wie sie die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen so verkürzt hat, dass es sich auf die Song-Qualität auswirkt. Sie erzählte, dass Musikbosse sie baten, ihre neue Single ‚You Go Your Way‘ nur zwei […]