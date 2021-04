Missbrauchsvorwürfe gegen Lance Armstrongs Sohn

Lance Armstrong während eines Interviews. (spot)

08.04.2021 15:12 Uhr

Der Sohn des ehemaligen Radrenn-Profis Lance Amstrong ist festgenommen worden. Er soll angeblich eine 16-Jährige missbraucht haben.

Luke Armstrong (21), Sohn des ehemaligen US-Radrennfahrers Lance Armstrong (49), ist nach Angaben des US-Lokalsenders KXAN im Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen festgenommen worden. Dem heute 21-Jährigen wird demnach vorgeworfen, nach einer Party im Jahr 2018 gegenüber einer damals 16-Jährigen angeblich sexuell übergriffig geworden zu sein. Dies habe die Polizei von Austin im US-Bundesstaat Texas bestätigt.

Mutmaßliches Opfer sprach 2020 mit der Polizei

Das mutmaßliche Opfer habe gegenüber der Polizei im November 2020 erklärt, dass Armstrong sie bei einer Party abgeholt habe, bei der sie Alkohol getrunken hatte. An die Fahrt könne sie sich nicht erinnern, aber daran, auf der Couch in einem Haus aufgewacht zu sein, wo Armstrong angeblich übergriffig geworden sei. Der Anwalt des 21-Jährigen habe die Vorwürfe bestritten. Die beiden Parteien hätten sich im Sommer 2018 demnach mit beidseitigem Einverständnis in einer mehrmonatigen Beziehung befunden.

Laut des Berichts befinde sich der 21-Jährige derzeit wieder auf freiem Fuß. Die Familie habe der Staatsanwaltschaft ihre Unterstützung in der Untersuchung zugesichert. Der Anwalt Armstrongs versuche derzeit Beweise und Zeugenaussagen zu sammeln, die seinen Mandanten entlasten sollen. Laut eines Statements sei er sich sicher, dass Armstrong auf dem Rechtsweg entlastet werden könne.