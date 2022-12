"Erster romantischer Urlaub" Missglückter Liebesurlaub: Sie wurde beinahe in Paris verlassen!

Idina Menzel - Disenchanted premiere - Novmber 2022 - CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2022, 18:00 Uhr

Idina Menzel sprach darüber, dass sie ihr damaliger Ex-Freund beinahe in Paris verlassen hätte.

Die 51-jährige Schauspielerin verriet, dass sie ihren „ersten romantischen Urlaub“ mit einem alten Freund in ihren Zwanzigern machte und enthüllte dabei, dass sie sich in der französischen Stadt der Liebe so sehr stritten, dass er sich inmitten der Reise fast von ihr getrennt hätte.

„Er ließ mich fast dort stehen“

In einem Interview in der „The Kelly Clarkson Show“-Talkshow enthüllte Menzel: „Als ich ungefähr 25 Jahre alt war, machte ich meinen ersten romantischen Erwachsenenurlaub und wir reisten nach Paris, aber er ließ mich fast dort stehen, direkt vor diesem einen Restaurant, weil ich ihn verrückt machte. Ich erinnere mich daran, dass ich dachte: ‚Das ist Paris!‘ Jedes Mal, wenn wir uns wegen irgendetwas stritten, dachte ich mir nur: ‚Du kannst dich nicht in Paris streiten‘, und dann wurde es immer schlimmer. Er hat mich trotzdem nicht verlassen. Ich weiß nicht, er war sehr Typ A und ich bin jemand Kreatives. Er war so verkopft und er war ein Anwaltstyp. Ich hoffe, dass er nicht zuschaut!“

Der „Disenchanted“-Star, der mit ihrem Ex-Mann Taye Diggs den 13-jährigen Sohn Walker großzieht und mit Aaron Lohr verheiratet ist, wird in der neuen „Which Way To The Stage?“-Dokumentation mitspielen.