Mit 30 Jahren: US-Rapper Logic geht in Rente

Freitag, 17. Juli 2020 14:45 Uhr

Im Januar ist US-Rapper Logic 30 Jahre alt geworden. Nun gab er bekannt, dass er nach seinem neuen Album "No Pressure" in Musikrente geht.

Sein neues Album „No Pressure“ will er noch auf den Markt bringen, dann ist Schluss für US-Rapper Logic (30). Mit seinen 30 Jahren kündigte der Musiker, der bereits mit der Band OneRepublic („Start Again“) zusammenarbeitete, am Donnerstag (16. Juli) beim Kurznachrichtendienst Twitter an, dass er in Rap-Rente geht. Der Grund für seinen Entschluss: Er will voll und ganz für seinen kleinen Sohn da sein.

„Es war ein großartiges Jahrzehnt. Jetzt ist es Zeit, ein großartiger Vater zu sein“, schrieb der „Sucker For Pain“-Interpret in seinem Tweet, mit dem er die Veröffentlichung seiner neuen LP am 24. Juli ankündigte.

Officially announcing my retirement with the release of “No Pressure” executive produced by No I.D. July 24th…

It’s been a great decade. Now it’s time to be a great father.

Art by @SamSpratt pic.twitter.com/stgSU6dMBt

— Bobby No Pressure (@Logic301) July 16, 2020