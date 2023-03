Diagnose: Hirnaneurysma Tom Sizemore im Krankenhaus: Sein Zustand ist weiterhin kritisch! „Heat“-Schauspieler Tom Sizemore befindet sich in einem kritischen Zustand, nachdem er zu Hause ein Hirnaneurysma erlitten hat. Der 61-jährige Schauspieler wurde am Samstag (18. Februar) gegen 2 Uhr Ortszeit bewusstlos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden, bevor der Notruf gerufen wurde und Sanitäter ihn zu einer Intensivstation in Los Angeles brachten. Tom befindet sich […]